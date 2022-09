La final de La Gran Estrella terminó con un bajo rating, a pesar de que Gisela Valcárcel comentó sobre el regreso del Gran Show hasta el inesperado triunfo de dos concursantes. Ante ello, Magaly Medina decidió comentar sobre la triste situación que terminó el programa de la ‘señito’.

Apenas empezó Magaly TV La Firme, la ‘urraca’ no dudó en opinar sobre la ‘penosa’ final de La Gran Estrella. “‘ Gise’ se fue, pero tal y como comenzó, sin pena ni gloria terminó su programa”, comentó. Además, mencionó sobre el regreso del Gran Show, el cual sería igual a las anteriores temporadas.

Asimismo, no dejó atrás el look que Gisela usó para su último capítulo. “Yo creo que era su desesperación, su as bajo la manga, ya que ninguno de los invitados, ni ninguno de sus jueces, o lo que sea que haya tenido ahí, ya le daba para algo (...) Ella dijo: ‘Tengo que llamar la atención por alguna cosa, pero algo tengo que hacer’ ”, recalcó.

Magaly Medina habla sobre la final de La Gran Estrella

Por otro lado, la popular ‘urraca’ mencionó que la ‘señito’ parecía la drag queen RuPaul. “Yo creo que su estilista lo vio y se lo puso (...) Gisela, que hace sus cambios en los últimos años, no han sido unos grandes cambios ”, opinó porque sigue teniendo el mismo diseñador desde hace tiempo.

Magaly arremetió contra la conductora de televisión al indicar sobre el bajo rating, el cual fue solo de 7 puntos frente a otros programas, hasta “Sábados en familia con Mathías Brivio” la superó con sus 10 puntos. “Programa estelar de sábado, 7 miserables puntos” , dijo indignada.