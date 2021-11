CONTINÚA LA POLÉMICA. Magaly Medina utilizó su cuenta de Instagram para volver a mandar su ‘chiquita’ a la cumbiambera Giuliana Rengifo, quien asegura que ha tenido una relación oficial con Alfredo Zambrano. La ‘urraca’ vuelve a arremeter previo a la entrevista que ofrecerá su esposo en Día D.

“Cada persona esconde sus agarres como quiere”, escribió la conductora de Magaly TV La Firme junto a un video suyo de su programa, donde habla de las mujeres no oficializadas de la farándula.

“Cuando uno esconde las cosas, pues cada persona tiene sus razones por las que esconden lo que tengan, lo que se llame, no necesariamente una relación, su choque y fuga”, dijo la ‘urraca’ durante su programa en vivo el último fin de semana.

Magaly Medina le manda 'chiquita' a Giuliana Rengifo. Foto: Instagram

¿QUÉ DIJO MAGALY SOBRE LAS INDIRECTAS?

Giuliana Rengifo acusó a Magaly Medina y al doctor Tomás Angulo de lanzarle indirectas sobre la confesión de un amorío con Alfredo Zambrano. La ‘urraca’ no toleró que la cumbiambera insinuara eso y le respondió durante su programa en vivo.

“Resulta que ahora todo lo que digo A, B o Z son indirectas, no ves que andaré preocupándome yo por gente que nunca me ha interesado. La gente anda bien loca, ahora dicen que también hago lenguaje de señas, me interpretan ahora”, recalcó.

“Ahora he venido vestida de rojo, también indirecta, ¿a quién indirecta? al toro, jajaja. Esta nota no es una indirecta y si la quiere tomar como indirecta ¿a mí qué?, háganlo, fastídiense, moléstense, irrítense, mientras yo me río, jaja”, precisó.