Gran conmoción causaron las declaraciones de Florcita Polo este lunes en ‘Dilo Fuerte’, en las que acusó a Néstor Villanueva de haberla maltratado física y psicológicamente durante su relación. Magaly Medina se enlazó en vivo con Susy Díaz, quien se quebró por la noticia, aunque más adelante el cumbiambero también quiso salir a dar su versión de los hechos.

“Siento tanto todo esto, yo no sé por qué tanto daño, no sé, quisiera entender por qué tanto daño si nosotros ya no estamos”, dijo el cantante.

Susy Díaz intervino y le reclamó a Néstor por el estado emocional de su nieto mayor. “ A mi nieto lo estás volviendo tartamudo de tanta violencia, está mal, no habla bien, ahorita está con psicóloga ”, dijo la rubia indignada. “Qué pena en realidad que hagan un show de todo esto” , dijo el ex de Florcita.

Néstor Villanueva también se mostró incómodo cuando su exsuegra lo acusó de tener amenazada a su familia. “Qué cosas están hablando, qué desean, ¿meterme preso? ”, se preguntó el cantante, al mismo tiempo que negó haberle pedido 20 mil soles al programa de la urraca para firmarle el divorcio a Flor.

“Néstor no niegues lo innegable, de tu boca solo salen mentiras, yo no te creo, no te respeto, tu siempre niegas todo, te victimizas”, dijo Magaly Medina indignada.

En ese momento, Néstor Villanueva exigió que muestren las pruebas de que golpeó a Florcita y se preguntó por qué salió a contar su versión después de 13 años de matrimonio. “Ay no, discutir contigo es como pelear con Jazmín Pinedo”, arremetió la urraca.

“Tú eres la primera que sale a criticar a todas las mujeres, a hablar mal”, agregó el cantante desatando la ira de la urraca, quien lo corrió de su programa en vivo.

“Acá siempre defiendo a la mujer... no te atrevas a gritarme, yo no soy Flor Polo ni ninguna de tus amigas bataclanas. A mí no me vas a venir a gritar en mi propio programa, misógino, vete a gritar donde te permitan, acá no. Córtenle la llamada que ese mentisoso, sinverguenza, que no se atreva a faltarme el respeto” , dijo Magaly Medina.

Magaly Medina se mostró indignada cuando Néstor Villanueva le sacó en cara que ella es la primera en criticar a las mujeres. “Vete a gritar donde te permitan, acá no”, dijo la urraca molesta.

TE PUEDE INTERESAR

Susy se quiebra luego que Florcita confesara que Néstor la golpeaba: “Mi nieto lo contó en cámara Gesell”

Andrea San Martín le impidió a Juan Víctor celebrar el Día del Padre con su hija y solo pudo verla por videollamada

Gino Assereto borra casi todos sus post de Instagram tras pelea entre Jazmín y Magaly