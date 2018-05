Magaly Medina no se va de Latina, pero no sabe si regresará con 'La Purita Verdad' | VIDEO | FOTOS

Magaly Medina agradeció el respaldo que le dieron algunas figuras de la televisión, luego que Latina la suspendió por hablar de Paolo Guerrero y aseguró que su contrato con el canal está vigente hasta diciembre.



Magaly, ¿sigue tu relación contractual con Latina?

Sí, mi contrato está vigente hasta diciembre.



Pero Ricardo Rondón afirmó que regresarías a ATV y tu programa saldrá en agosto...

No voy a responder a nadie de la farándula, no me interesa.

Milagros Leiva, también Phillip Butters, se solidarizaron contigo por la ‘censura’ a tu comentario sobre Guerrero.

Agradezco a Phillip, Beto (Ortiz) y Milagros su abierto y solidario respaldo.



¿Estás de viaje?

Aún estoy en Lima, recién viajaré la próxima semana.



¿Piensas volver a Latina y retomar ‘La purita verdad’?

Aún no me he detenido a pensar.

¿Extrañas la tele?

Nadie extraña el estrés (ríe)… No tenía productor general y el trabajo era bastante complicado, pero yo estoy acostumbrada a navegar con viento en contra.