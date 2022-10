Magaly Medina inició su programa comentando el mensaje que le envió Gisela Valcárcel en El Gran Show. Y es que la ‘señito’ contó que le sirvió como ‘pañuelo de lágrimas’ a la urraca, quien no se quedó callada y decidió contar la única vez que compartió con la rubia conductora.

¿Gisela Valcárcel confundió a Magaly con Ney?

En el 2013, Medina no trabajaba en ATV y viajó a Miami para la feria NATPE con Ney Guerrero, para comprar un programa y hacerlo en Perú. Aquí se encontró con Gisela, Eric Jurgensen, entre otros. Finalizando el evento, la ‘rubia’ le contó a la ‘pelirroja’ sobre lo que sucedía con Javier Carmona y Tula.

El grupo se dirigió a la fiesta de Telemundo, pero la conductora de Magaly TV La Firme decidió retirarse, dejando a Gisela con Ney y Susana Umbert. “Se van al Ocean Drive en Miami (...) y se amanecen hasta las 6 de la mañana. Yo digo: ‘ ¿en qué momento yo estuve con ella y le lloré? ’ ¿En qué momento si no le tenía confianza? Yo creo que ella, en su mente, ha confundido los recuerdos. De repente, quien le lloró en su hombro fue Ney Guerrero que la agarró de confidente o quien le lloró en su hombro fue Susana Umbert. No sé”, reveló.

Gisela indicó que la popular ‘urraca’ lloró frente a ella en una oportunidad. “La gente que me conoce sabe que soy bien dura. Tengo que mojarme para que me salgan un par de lágrimas porque las lágrimas fáciles, no me salen”, mencionó.

“Hay cosas que sí me conmueven en la vida, yo lloró más fácilmente con una película romántica que con un hecho de mi vida cotidiana, con eso sí lloro (...) Cuando lloro, lo hago con los amigos que quiero, con la gente que es mi confidente, con mi familia, con la gente que de verdad quiero. Pero nunca con ninguna desconocida ”, aseguró.