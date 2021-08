Magaly Medina se pronunció sobre las declaraciones que Tula Rodríguez en Radiomar y le aclaró que ella es viuda y no soltera. “Ha decidido declarar su soltería porque incluso ella niega que le gusta decir que está viuda. Ella dice ‘no, yo no soy viuda, yo soy soltera’. No Tula, eres viuda, tu marido se murió, era tu esposo y se murió. Por lo tanto eres viuda”, le aclaró ‘la Urraca’.

La conductora de En Boca de Todos brindó una entrevista en exclusiva para ‘la Hora Loca de Radiomar’ con ‘Canchita’ Centeno, en la que manifestó sentirse soltera. “No es fácil pero aquí sigo soltera porque soy soltera pues. A veces me dicen: tú no eres soltera eres viuda pero igual lo real es que estoy soltera”, manifestó.

Trome | Magaly Medina sobre Tula Rodríguez (Magaly Tv)

