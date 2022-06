¡UY NO! Magaly Medina criticó a Alondra García Miró por mantenerse conectada con el entorno de Paolo Guerrero, esto luego que la modelo y la esposa del hermano del Depredador se fueran juntas a las playas del norte.

La ‘urraca’ explicó que se desconoce si Alondra y Guerrero terminaron su relación, pero que es evidente el distanciamiento.

“Lo cierto a que a él se lo ve solo, no ponen fotos juntos, no hay nada de ellos que diga que la relación persiste, deben tener una pelea porque ella ya ni siquiera usa el anillo de compromiso, una pelea o distanciamiento, que no quieren hacer público”, dijo.

Magaly Medina a Alondra García: “Estás en la lista de espera”

Para Magaly Medina, Alondra García Miro siempre está “esperando” a Paolo Guerrero. “Es como decir que ella sigue involucrada en la familia de Paolo Guerrero, pero ella sigue sin lucirse con Paolo, está como quien dice en la lista de espera de Paolo Guerrero, ya no es la novia, no se le ve con él”, manifestó.

Magaly le aconseja a Alondra que se aleje de Guerrero

“La vemos siempre ahí, esperando, esperando y esperando a que Paolo Guerrero se decida a ver si quiere casarse con ella (… ) Ella debería quererse un poco más, cuando terminas una relación no te vas de vacaciones con la cuñada , como para decirle al mundo aquí estoy, todavía soy miembro de esta familia. Hay que quererse un poco más”, remarcó.

