Magaly Medina arrancó su programa de este viernes burlándose de Jazmín Pinedo, quien le dedicó un extenso y fuerte mensaje por la mañana, tildándola de huachafa, racista y machista por haber criticado su entrevista con Jefferson Farfán. La urraca apareció con un enorme moño de regalo encima y aseguró que ahora si se ‘sentía’ como la chinita.

Como era de esperar, la conductora de Magaly Tv La Firme descargó toda su artillería contra la exchica reality y recordó que se hizo mediática por su relación con el futbolista Reimond Manco y su comentado paso por el Mundial Rusia 2018, a donde fue como reportera de Latina.

“ Hizo el papelón de su vida porque ella no es periodista, comunicadora, no tiene ningún tipo de formación y muchos periodistas deportivos se pusieron saltones porque se preguntaron por qué la mandaron a ella. Le quitó el lugar a un o una periodista deportiva que podría haberle sacado el jugo”, dijo la urraca comparando esa situación con su actual entrevista a Jefferson Farfán.

En ese sentido, la urraca consideró que la Foquita es uno de los entrevistados más requeridos de los medios y que ella ha intentado entrevistarlo desde que estaba con Melissa Klug pero hasta ahora no lo ha conseguido. Fue en ese momento que recordó su frustrada entrevista en Rusia, que fue mencionada más temprano por Jazmín Pinedo.

“Cuando fui a Rusia él sabía, tenía conocimiento que yo iba. Por eso, aunque el canal no me quiso pagar los pasajes, los pagó mi esposo y al final fue un viaje de turismo... el que se chupó fue Farfán pero él sabía que yo iba ir, habíamos quedado para almozar, pero el se chupa porque quién sabe qué le dirían otros, hay persona que me tienen miedo, creen que les voy hacer una trastada, yo nunca hago trastadas” , dijo Magaly MEdina.

Además, lamentó que Jazmín Pinedo haya tenido la oportunidad de entrevistar a Jefferson Farfán y la haya desperdiciado. “Se dedicó al gileo y al coqueteo y lo sostengo, porque es evidente” , agreg{o la urraca.

Finalmente, Magaly Medina aseguró que nadie hubiera visto la entrevista de la china a la Foquita Farfán si no fuera por su programa. “ Ese programita que tiene un punto de rating se hizo de improviso para competir con ‘Arriba mi gente’, porque América Hoy no podía extender su programa hasta las 12 y la sacaron de su programita de bingos. Este programa tiene fecha de caducidad”, indicó la conductora.

