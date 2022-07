Shirley Cherres es una figura reconocida del mundo de Chollywood; sin embargo, en su OnlyFans la exporrista aparece abusando del uso de filtros, haciendo que su cara se vea sin ninguna arruga, pero perdiendo la naturalidad, este hecho fue mencionado por Magaly Medina en una entrevista.

“¿Por qué usas filtro si no necesitas? Acá estas sin filtro, solo bien iluminada (…) Pareces un E.T. ” , dijo la ‘urraca’ sin reparo alguno.

La exporrista reconoció que a veces su frente se ve muy grande. “Ahora me puedes ver, mírame, mírame (Magaly Medina: has ganado peso porque estabas muy delgada)”, expresó.

Magaly Medina le hace ‘roche’ a Shirley Cherres por abusar de filtros en sus videos de OnlyFans

Shirley Cherres no incursionará en videos triple X en OnlyFans

En otro momento, Magaly Medina le cuestionó si más adelante se animaría a realizar el contenido que hace Xoana González y la ‘Chuecona’ en OnlyFans, pero Shirley Cherres no rechazó de plano.

“Yo lo dejé tres semanas (el OnlyFans) porque todos me pedían por... (…) No, lo mío es sexy, sensual, pero no va haber una foto donde me veas destapada abajo o arriba, no necesito llegar a esos límites”, dijo la rubia.

