Magaly Medina le da consejos a Yahaira Plasencia par eliminar la celulitis y la salsera la trolea con sus operaciones

Yahaira Plasencia llegó de Miami y, lejos de quedarse callada ante las especulaciones que retomó su relación con Jefferson Farfán y que ambos tendrían su nuevo nidito de amor en un exclusivo departamento de La Molina , decidió responder a todo lo que Magaly Medina habló en su programa y hasta la troleó de forma maestra luego que la 'Urraca' la vacilara por tener celulitis.



Magaly Medina había dicho en su programa que le preocupaba lo descuidada que lucía Yahaira Plasencia, sobre todo cuando ella es una estrella salsera y muestra sus curvas al público, además de criticarla por lucir su famoso 'Totó' con celulitis.

"Me preocupa onda y profundamente que estoy desesperada. Por favor Yahaira cuando bajes de ese avión llámame que te voy a dejar una lista de tratamientos anticelulíticos", dijo Magaly Medina.



Ante esta recomendación, Yahaira Plasencia no dudó en responderle que no solamente tiene celulitis "también tengo rollitos y normal. Es mi cuerpo y no le hago daño a nadie".

Pero al enterarse que Magaly Medina le daría unos tips para mejorar su figura, Yahaira Plasencia no dudó en reírse. "Claro pues, es que ella se ha operado bastante, pero yo no pues. Ya, en algún momento le voy a pedir a personas que realmente me puedan me puedan recomendar"