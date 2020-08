FUERTES DECLARACIONES. Magaly Medina comentó el karaoke que hicieron Jazmín Pinedo y Gino Assereto durante su programa Magaly TV La Firme. La conductora no se midió e hizo fuertes comentarios en contra del integrante de Esto es Guerra.

Magaly Medina considero de mal gusto que Jazmín Pinedo y Gino Assereto le estén haciendo creer a sus seguidores y televidentes de Esto es Guerra que pueden retomar su relación. “Han decidido resucitar un amor que ya se marchitó, ella se fue con el ex, no le importa nada su relación”, menciona.

La conductora de televisión continúa dándole consejos a Gino Assereto. “No te desgastes, cuando una mujer va y se acuesta con otro ya fuiste, consejo de alguien que ya tiene experiencia (...) eso de Jazmín no creo que Gino la vaya a buscar, ya no disimulen, ya fueron, son padres de una niña, van a ser papás siempre de esa niña”, agrega.

Magaly afirma que la conductora ya se involucró sentimentalmente con otros sujetos. “Jazmín está haciendo travesuras con otros traviesos, ya no va a pasar nunca más, no intenten engañarnos que que entre Jazmín y Gino pueden volver, el agua lo quemó todo, ya nada, no queda nada, nada va a resucitar, chau, hasta luego”, finaliza.

