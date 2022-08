¡NO LA SUELTA! Magaly Medina afirmó que puede darle todos sus tips de belleza a Gisela Valcárcel para verse bien a su edad, ya que ambas son contemporáneas. La semana pasada la ‘urraca’ criticó fuertemente el aspecto de la ‘señito’.

LEE TAMBIÉN: Video del último ensayo de Diego Bertie y Patricio Suárez Vértiz se vuelve viral

“Gise ¿quieres que te de consejos de cómo lucir así? Puedo de verdad darte muy buenos consejos, cómo conservarse así”, expresó.

No obstante, la conductora de TV le dijo que debe ser disciplinada, pero sobre todo ir con buenos especialistas.

“Pero tienes que prometerme ser disciplinada y no cocinarte un montón de cosas no saludables después de hacer tu caminata alrededor del Golf también tienes que prometerme que vas a ir a hacerte la cara a sitios que no te lo malogren porque los pómulos están así hinchados”, dijo entre risas.

La ‘urraca’ expresó que hoy en día existen médicos que se hacen pasar por otro tipo de especialistas. “Todo lo que hacen es deformarte la cara”, agregó.

VIDEO RECOMENDADO

¿Cómo hizo John Kelvin para grabar canción en penal?

TE PUEDE INTERESAR

Amy Gutiérrez y la verdad sobre incidente con pantalón: “Fue una campaña para normalizar la menstruación”

Janet Barboza confiesa que vive con su ex Nilver Huárac: “Tiene 70 años y se le tiene que cuidar”

Angie Arizaga y Jota Benz tendrían la boda televisada: “Al mismo estilo de Natalie y Yaco”