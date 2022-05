¿CÓMO? Magaly Medina reveló que una vez le perdonó un ampay a Bárbara Cayo porque la actriz la llamó llorando y le suplicó que no sacara un video de ella besándose con un hombre, esto luego del escándalo con Carlos Thorton.

A inicios de la decáda de los 2000, la mayor de las Cayo se encontraba casada y su matrimonio terminó luego de que fuera ampayada besos con Carlos Thorton, su compañero de reparto en Torbellino.

Ahora, la misma ‘urraca’ brindó detalles de otro ampay que tenía sobre Bárbara Cayo, pero que nunca vio la luz. “Teníamos un ampay después de Thorton, ya le habíamos sacado un ampay chapando con un pata en un club luego teníamos otro ampay de ella chapando con un pata”, explicó en JB en ATV.

Magaly Medina se arrepiente de perdónale ampay a Bárbara Cayo

Según detalló la conductora, ella en un inicio no quería hablar con Bárbara Cayo, pero que finalmente fue convencida. “Le contesté el teléfono porque estaba desesperada, lloraba y lloraba y contesté porque finalmente es una mujer, que es madre”, agregó.

“Ya se había separado del marido por culpa del primer ampay, entonces le contesté y me dijo: Mira que si tu sacas ese ampay, mi esposo me va quitar a mis hijas, no puedes sacarlo, te lo ruego, te lo suplico””, contó.

No obstante, la misma Magaly Medina indicó que se arrepentirá siempre de eso porque la mayor de las Cayo le declaró la guerra.

“Yo le dije: mira Bárbara tus circunstancias son difíciles, te entiendo y no lo voy hacer. Pero, me he arrepentido toda mi vida porque la mujer esta me ha hecho una guerra total, encima que a mí me debía un favor, o sea le hice un super favor, un día me encontró en un restaurante y se acercó para decirme estupidez y media. Bien vulgar”, enfatizó.

