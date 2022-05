Durante su programa, Magaly Medina respondió a Valeria Piazza, quien afirmó a Trome que sí es “frontal”, pero que existía un tema legal con Josimar, esto luego de las críticas a ‘En Boca de Todos’ por la entrevista al salsero.

“A mí me hubiera gustado ahondar mucho más en el tema, pero a veces hay acuerdos entre la producción y el artista, y hay ciertas preguntas que no podíamos hacer por procesos que estaban viendo los abogados (…) Siempre he sido frontal y todos lo saben ”, señaló a este medio.

Por su parte, la ‘urraca’ cuestionó a la presentadora por los temas legales a los que se refería “¿Cuáles procesos que estaban viendo los abogados? (...) Josimar toda la vida dice lo mismo para salir jugando”, agregó.

Magaly Medina le recomienda a Valeria Piazza no ser un “maniquí” (Video: ATV)

Magaly Medina a Valeria Piazza: “Ser frontal es hacer las preguntas”

En otro momento, Magaly Medina le recomendó a la modelo a que no sea un “maniquí”, ya que considera que ella tiene “más manejo de cámara”.

“La próxima que no abales una acción incorrecta o ilegal dila, eso es ser frontal, (es) no callarse y pensar para sus adentros (…) Cuando la producción te diga que tienes que respetar ciertos acuerdos, tú tienes que decirle que eres una comunicadora que tiene hacer las peguntas que el público necesita escuchar respuestas ”, remarcó.

TE PUEDE INTERESAR

Vania Bludau reconoce que golpeó a Mario Irivarren dos veces: “Mil veces perdón” | VIDEO

Mariella Zanetti sobre vestido de Magaly Medina: “No nos cae bien como ser humano, pero le quedó regio”

Esto es Guerra: Ducelia Echevarría lloró por acusaciones de Rafael Cardozo