Gisela Valcárcel protagonizó una entrevista en el programa “La Linares”, de la periodista Verónica Linares, y en dicho espacio de YouTube, ‘La Señito’ le recomendó a la periodista no tener de invitada a Magaly Medina.

Esta situación se dio cuando Linares le dijo a Gisela que tenía el deseo de algún día entrevistar a Magaly. “Espero tener a Magaly en ‘La Linares’ en algún momento porque son personajes guau”, comentó la conductora.

Ante el comentario de la periodista, la presentadora de “El gran show” no tuvo reparo en decir lo que piensa a respecto. “Tienes que aprender a escoger Linares” , fue la recomendación de Gisela a Verónica.

Gisela arremete contra Magaly por decirle pituca: “¿Qué se siente viajar en primera clase?”. VIDEO: YouTube

La cruda sugerencia de Valcárcel llegó a los oídos de Medina y la figura de ATV decidió pronunciarse al respecto a través de sus redes sociales.

“Cuando quieras Verónica Linares... Me importa tres pepinos lo que ‘La Cantinflas’ (por Gisela) opine” , sentenció Magaly a través de un historial de Instagram, donde etiquetó a la conductora de “América Noticias”.

Magaly le responde a Gisela. (Foto: @magalymedinav).

Gisela Valcárcel recuerda la vez que le rompió todo un cuaderno a Ethel Pozo

La conductora de televisión aseguró que en su casa siempre fue disciplinada y exigente con su hija. “En mi casa, como creo que muchos se han dado cuenta, no entró una pluma o lentejuela. Yo traspasaba la puerta de mi casa y era Ethel vamos a bañarte, son las 7 de la noche y no te has bañado”, contó en un inicio.

En otro momento, recordó que años atrás rompió uno de los cuadernos de la conductora de “América Hoy” e hizo que lo vuelva a hacer, con el contenido que tenía de abril a julio. “He llegado a romper un cuaderno en julio, no existe más, y lo hizo de nuevo de abril acá. Un día no aguantó más, me dijo yo me quiero ir, le dije que cuando tenga 18 años y un día” , reveló sorprendiendo a Verónica Linares.

