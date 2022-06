La columna de Jaime Bayly en aparente respuesta al actor Diego Bertie, no tardó en obtener respuesta de la periodista Magaly Medina. “Le ha fastidiado, supongo, el hecho que Diego Bertie haya minimizado su relación”, opinó la popular ‘Urraca’.

Magaly se pronunció sobre la columna de Jaime Bayly ‘El Francotirador’ en la que el escritor afirmó que la relación duró dos años. Para ello utilizó seudónimos para referirse a ellos.

Al respecto, la periodista consideró que al escritor de No se lo digas a Nadie no le gustó para nada la entrevista a Diego Bertie . “Dice que no se ha ofendido por eso; pero yo pienso que sí”, manifestó la conductora de Magaly TV, La Firme.

TROME | Magaly Medina le responde a Jaime Bayly (ATV)

“Ay caray como que no te dolió, claro que te dolió; pero no te importa así es la vida, alguna vez te tenían que devolver ese golpe de hace algún tiempo”, le dijo Magaly Medina a Jaime Bayly.





