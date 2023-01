Magaly Medina arrancó su temporada 2023 opinando sobre la participación de Alessia Rovegno en el Miss Universo y respondiéndole a la organizadora del Miss Perú, Jessica Newton.

Según comentó ‘La Urraca’, ella no le tiene envidia a Alessia y que solo comentó sobre el desenvolvimiento de la modelo para representar al país.

“Yo no envidio, yo a esa edad ya había leído más libros que esa chica. No puedo envidiar a bellezas vacías y tontas”, dijo Medina.

Además, la conductora aprovechó sus cámaras para decir que ella no le hace bullying a la hija de Bárbara Cayo, sino que es la propia Jessica Newton quien tiene comentarios “desagradables” con las mujeres que aspiran postular en el certamen.

“La señora Newton dice que yo hago bullying, pero es ella la que toda la vida le hizo bullying a otras candidatas que no eran de su agrado porque a ella le gustan las rubias. Cuando antes a ella (por Jessica Newton) se le presentaba y se le decía que una (modelo) podría ser su candidata, ella decía ‘qué terrorífica’ y eso no era bullying”, recordó Magaly.

“Ella toda la vida criticó a las chicas que no le gustan y que no van con su esquema de belleza o con su esquema de Miss. Tampoco me vengas a decir que yo hago bullying ... Hay que apechugar porque ella siempre ha sido bien despectiva para dar sus comentarios. Recuerdo que una vez dijo que Melissa Paredes parecía una presidiaria”, añadió de manera tajante.

MAGALY MEDINA REGRESÓ A LA TV

El programa “Magaly TV: La Firme” regresó a la pantalla chica en la noche de este lunes 23 de enero, bajo la señal de ATV.

‘La Urraca’ arrancó su nueva temporada refiriéndose sobre la crisis que atraviesa el país, pero recalcó que su programa no se enfocará en ello porque “para eso existen los noticieros”.

