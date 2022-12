No se quedó callada. Magaly Medina empleó los primeros minutos de su programa para responderle a Jonathan Maicelo y dejar en claro al público las razones por las que lo sacó de su set.

“Maicelo que es un malcriado y todo el mundo lo sabe, es un riesgo traerlo a un estudio porque uno no sabe como va a reaccionar ese tipo de personas. Y de verdad tengo poca tolerancia a la brutalidad, a las formas poco caballerosas”

Además, la periodista de espectáculos dejó en claro que ya no está en la edad para tolerar las faltas de respeto de sus invitados u otras personas: “Cuando un hombre viene, acá a intentar a subirme la voz y a decirme que no sé anda y prácticamente a decirme que soy una bruta, no lo tolero ya estoy vieja para esas tonterías”

Magaly expulsó de su set a Jonathan Maicelo

Todo ocurrió cuando Magaly le increpaba por las ‘peleas’ de box, que organiza en discotecas. En todo momento, “El Rocky de los Barracones” afirmó que con los guantes de 18 onzas, las personas estaban más que protegidas.

Magaly insistió en que en cualquier momento podía pasar un hecho que lamentar y Maicelo descartó su opinión, porque la periodista no sabía nada del deporte.

Finalmente, Jonathan Maicelo la mandó a callar la boca y la acusó de ser una maltratadora por sus comentarios sobre las mujeres, lo que motivó la irá de Magaly Medina, que terminó por botarlo: “Sáquenlo de mi estudio”

