¡LE DIJO DE TODO! Magaly Medina se mostró indignada tras las revelaciones de Melissa Paredes y la tildó de “bataclana barata”. Este último viernes 1 de julio, la modelo pidió que investiguen el por qué la ‘urraca’ se “ensaña” con ella.

“Tengo la autoridad moral para decirle a cualquier bataclana de pacotilla de esta farándula que se me ubiquen, que se ubiquen bien ubicadas porque sus tretas cochinas a mí no me convencen , los lloriqueos y las dramatizaciones, y el histrionismo a mí no me rompen el corazón”, señaló.

La conductora también fue enérgica en rechazar que haya recibido algún dinero de parte del ‘Gato’ Cuba.

“A mí nadie me va llamar angurrienta y decirme que yo me vendo por dos soles, ni por cien, ni por mil ni por un millón (…) Vivo de lo que me da mi carrera, yo no me peseteo, no me vendo por dos reales, no soy una desempleada cualquiera, no soy una tontita ni una angurrienta”, indicó la conductora de Magaly Tv La Firme.

Magaly Medina llama “bataclana barata” a Melissa Paredes: “Ubícate, tus tretas no me convencen” (Video: ATV)

Magaly Medina sobre Melissa Paredes: “La única investigada es ella”

La ‘urraca’ defendió su credibilidad y remarcó que la única investigada en este mediático caso es Melissa Paredes.

“La única investigada es ella y a la que la justicia, el Ministerio de la Mujer, es ella (…) Yo como periodista tengo que ser incomoda (…) Respeten lo que yo hago en el mundo del espectáculo, yo no estoy para sobonear al ‘Gato’ Cuba ni a Melissa Paredes”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR

Melissa Paredes y las razones del por qué no denunció a Rodrigo Cuba: “No lo voy hacer”

Melissa encaró al ‘Gato’ Cuba por denunciarla y él responde: “Fue para sacarme de una acusación furtiva”

Rodrigo González sobre Melissa Paredes: “Es una cínica serial, una manipuladora, pero no miente esta vez”