NO HARÍA CASO A SU PEDIDO. Magaly Medina le respondió a Tula Rodríguez, quien le había pedido que pare, en referencia al testimonio de la mamá de los hijos de Javier Carmona, emitido un día antes. “Lloras y te victimizas para que un país entero diga hay que mala la Magaly, pobrecita la Tula”, respondió la popular “Urraca”.

Magaly comenzó su programa respondiéndole a Tula por el mensaje que le dirigió en el programa En Boca de Todos. “Si ella me pide que ya basta, yo creo que los hijos de Carmona están pidiendo que tú cumplas con algo que tú no cumples hace tiempo (un trámite)”, manifestó.

“Sales y reclamas, lloriqueas y te victimizas para que un país entero diga la mala de la Magaly como es así y pobrecita la Tula”, agregó.





TROME | Magaly Medina responde al pedido de Tula (ATV)

La periodista manifestó que lo mínimo que se puede hacer cuando fallece el ser amado, es cumplir su voluntad. “ No hacerlo habla muy mal de ti ”, agregó.

MAGALY A TULA: “TUS LÁGRIMAS DE COCODRILO, REFLEJAN MENTIRAS”

Magaly Medina también consideró que Tula Rodríguez derramó lágrimas de cocodrilo, debido a que la situación no es como ella las planteó en su programa de televisión.

‘La Urraca’ leyó una nota que le enviaron los hijos de Javier Carmona. S egún la periodista en la carta de los jóvenes, se explica que no han podido realizar la repartición de los bienes que dejó Carmona porque todavía no ha asumido la tutoría de su menor hija por no cumplir con las observaciones de un juez.

Finalmente Magaly Medina le pidió a Tula Rodríguez que cumpla con lo que le piden los hijos de Carmona y así va mantener la paz en la familia. “La que le causa ese dolor a tu hijo no soy yo, son estas disputas entre tus hijastros y tú”, manifestó.





