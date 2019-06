Magaly Medina le responde a mamá de Jefferson Farfán sobre relación con Yahaira Plasencia: "Acá hay gato encerrado" 

La mamá de Jefferson Farfán aseguró que demandará e irá hasta el final en el juicio que le entablará a Magaly Medina por asegurar que el departamento del Golf de La Molina es el nuevo nidito de amor de Yahaira Plasencia y su hijo y que el futbolista de la selección peruana le habría regalado la propiedad a la salsera como gesto de reconciliación.



Doña Charo Guadalupe indicó que el departamento es un regalo que le hizo Jefferson Farfán y ningún nidito de amor. "No hay forma. Jamás lo he hecho, ni lo voy a hacer. Yo no soy alcahuete de nadie".

"Yo hablo con pruebas, no con lo que me dijo el vecino. Es mi departamento, me lo regaló mi hijo. Acá no tiene nada que ver con Yahaira Plasencia", dijo Doña Charo al programa 'Domingo al Día'.



Sin embargo, a Magaly Medina le parece extraño que la mamá y la misma Yahaira Plasencia le compren muebles para el departamento de doña Charo. "Por qué Yahaira y su madre compran muebles que envían a la dirección del departamento de Camacho? Para mí, acá hay gato encerrado", escribió en Twitter.



De acuerdo al abogado de Jefferson Farfán, Magaly Medina sería demandada por difamación y calumnia. "La señora Medina deberá acreditar si todo lo que ha dicho es cierto. Hay una difamación. Hay versiones que no son ciertas y estamos hablando de todas las sanciones que la ley indique y vamos a interponer todas y cada una de las acciones judiciales que la ley nos otorga".



"Con este tema voy a ir hasta el final. Contra las personas que han hablado de mi hijo: la señora Magaly, la señora Klug y la señora Karla Tarazona, que todos los días se desviven hablando de él; judicialmente voy a proceder. Con la señora Magaly en especial con todo voy ir hasta el final, así tenga que vender que mi casa, mi carro", dijo enérgica Doña Charo