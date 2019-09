Magaly Medina le responde con todo a Tilsa Lozano: "Siempre será la segundona de un jugador" | FOTOS

Magaly Medina dijo que Tilsa Lozano envidia su felicidad al lado de su esposo Alfredo Zambrano, porque la ‘Vengadora’ siempre será la ‘segundona de un jugador’.



Tilsa sigue mandándote indirectas en referencia a tu esposo...

¿A mí? Creo que se refiere a otras personas. Voy a cumplir tres años de casada y vivo con paz y tranquilidad, que no se ‘arañe’. Aquí solo hay una realidad con pruebas y es que ella quedó en nuestra memoria colectiva como la ‘segundona de un jugador’. Que no me envidie, que la envidia enferma.

Ahora está demandando a todos los que recuerdan su pasado con Vargas, ¿no temes que te querelle?

Tendría que querellar a todo el país. Ella debería cuidarse de hablar sin pruebas, pero en este caso no me siento aludida porque si alguien me hubiera sacado de un cuarto en baby doll o llegado a la casa con una mujer, te juro que no estaría casada con alguien así.



Criticaste a Mónica Cabrejos por defender a Yahaira y ella respondió que ‘las personas que se ven superadas por el talento de otras sufren del síndrome de Procusto’.

Mónica tiene que aprender a tolerar las críticas y desarrollar un ‘cuero de chancho’, acá nadie está menospreciando a nadie, solo di mi opinión por su defensa airada de Yahaira, que me pareció tonta.

¿La invitarías nuevamente a tu programa?

Claro.



Antonio Pavón dijo que eres ‘el cáncer de la sociedad peruana’ y que generas odios y rencores.

Ese perdedor desaparecido de la televisión nacional, racista, insultador de mujeres, discriminador, debería estar agradecido con las personas que alguna vez le dimos la mano en muchas circunstancias de la vida en la que otros lo hubieran dejado, eso debería recordar.