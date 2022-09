Magaly Medina calificó de vulgar y mentirosa a Olenka Zimmermann , luego que la conductora de ‘Crónicas de impacto’ la llamara ‘estúpida, disforzada, que no atina’, porque presentó un informe en su programa donde contó que su Onlyfans tenía fotos antiguas y nada nuevo ni ‘hot’.

Magaly, Olenka Zimmermann tuvo frases duras contra ti.

Lo que pasa es que a mucha gente no le gusta escuchar la verdad. Su Onlyfans es un verdadero engañamuchachos, se quedó en los ochenta.

Pero argumentó que los siete dólares es solo por la suscripción y por eso ahí solo ven el contenido que mostraste en el informe que emitiste el viernes.

¡Nooo! Eso es mentira, hasta en los videos que ha puesto está demasiado tapada para un ‘only’.

¿Y no te han incomodado sus palabras, ‘estúpida, disforzada y que no atinas’?

Qué se puede esperar de una mujer vulgar como ella. Habría que preguntarle qué está fumando que la pone agresiva y es una pregunta porque su agresividad debe tener alguna justificación.

¿Con Olenka alguna vez tuviste roces?

No recuerdo, es intrascendente para mí. Solo recuerdo que cuando trabajaba en la revista ‘Oiga’ la vincularon en un escándalo feo, pero en los últimos años ha tenido varios escándalos.

Magaly, y cambiando de tema, tu familia estuvo en Matute alentando a Alianza Lima y no los acompañaste.

¡Nooo! A mí no me gusta el fútbol. Fueron mi esposo, su hija, mi hijo, mi hermano y mi sobrino Diego. También mi productor Patrick (Llamo). Almorzamos temprano en casa para que fueran al estadio, lo penoso es que salieron muy tristes con el resultado.

LA BRONCA

Olenka Zimmerman enfureció y decidió responderle a Magaly Medina por cuestionar duramente su cuenta de Onlyfans al revelar que comparte fotografías sexys de hace muchos años. La conductora de ‘Crónicas de Impacto’ tildó de “estúpida” a la ‘urraca’.

En ese programa solo han pagado y visto lo que se considera en el OnlyFans como ‘regalo’, que es lo que se obtiene solamente por el precio de suscripción. La mayoría de fotos son actuales, obviamente, además de mi archivo. Así que no han visto nada en realidad”, dijo a Infobae.

Según explicó Olenka, las fotos de archivo que aparecen en su Onlyfans fueron subidas por pedido de sus fans, pues coleccionan sus fotos de revistas, calendarios, catálogos y otros. “Son coleccionistas de mis fotos desde años atrás”, agregó.

Olenka Zimmerman no desaprovechó la oportunidad para insultar a Magaly Medina al asegurar que no tiene conocimiento de la plataforma para adultos. Sin embargo, le agradeció por hacerle ‘promoción’ a su cuenta de Onlyfans.

“No entiende porque es estúpida y disforzada, no atina... El que quiere celeste que le cueste, y para eso hay que pagar más que la suscripción, no seas tacaña pues, Magaly. Un saludo al editor de su programa que me sacó regia. Me han caído más suscriptores después de su nota”, puntualizó.