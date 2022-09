Magaly Medina se mostró más que sorprendida al enterarse de la edad del novio de Fiorella Rodríguez. La conductora de Magaly Tv La Firme recibió a la feliz parejita en su set este viernes y ellos contaron detalles de su nueva relación.

La urraca le preguntó al joven español por su edad, pensando que tenía 27 años. “Me echan 27 pero tengo 24″, contestó Iván Mikol dejando boquiabierta a la periodista, quien llamó ‘asalta cunas’ a la empresaria de 48 años.

“Yo no sabía su edad y él no sabía la mía. Yo pensé que era base tres. Lo vi de un metro noventa, súper varonil y luego nos preguntamos la edad”, contestó Fiorella Rodríguez visiblemente enamorada de su pareja, quien no la soltaba de la mano durante toda la entrevista.

¿Cómo se conocieron Fiorella Rodríguez e Iván Mikol?

Según contó la parejita, el español vio a Fiorella Rodríguez en Instagram y le contestó una historia. “Fue en marzo, que yo terminé mi relación. Le agradecí la historia, no sabía quién era, no nos conocíamos, a las semanas volvió a entrar a mi Instagram porque yo ya había anunciado mi separación”, dijo la exconductora de televisión.

Iván Mikol reveló que se quedó sorprendido cuando su actual pareja le dijo su edad. “Yo no le creí y la busqué en Google. Pensé que tenía 37 o 38 y me dijo que tenía 10 más y dije ‘no puede ser’. No me desanimé, cómo me voy a desanimar, por favor, mira qué carita” , dijo enamorado.

Fiorella Rodríguez comentó que pasó el tiempo y el joven español le volvió a escribir y ella le comentó que iría a Madrid a animar un evento. “Ya había una comunicación un poco más fluida... manejó cinco horas de Murcia a Madrid para conocerme” , acotó la empresaria, que está a punto de lanzar su línea de cremas antiedad.

