Magaly Medina afirmó que aunque lleva una bataclana en su interior, es una mujer con educación y por eso se sintió incómoda con la presencia de Janet Barboza.

“Sentí como si me hubiera trasladado al set de ‘Válgame’. Hablar con una persona irresponsable, que suelta comentarios sin base y que solo salen mentiras de su boca con tal de quedar bien parada, fue muy incómodo. Siempre he dicho que llevo una bataclana en mi interior, pero soy una mujer de modales y no me gusta descender al nivel del fango en una discusión”, precisó.

Pero parece que el público esperó ese encuentro por el rating con ‘picos’ de 17 puntos...

Los dos dígitos han sido una constante diaria este 2020.

Janet dejó entrever que te hizo el programa por el rating que alcanzaste...

(ríe) Todas las peleas venden, despiertan el morbo de la gente, eso no significa que (Janet) sea un talento para conducir un programa, la pobre andaba de ‘llena huecos’ en la televisión.