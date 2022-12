Magaly Medina descargó toda su artillería contra Choca Mandros este miércoles, tras escuchar sus comentarios sobre el reciente ampay de Said Palao con una joven desconocida, pese a mantener una relación con Alejandra Baigorria. El conductor de ‘Más Espectáculos’ aseguró que el chico reality solo le debe explicaciones a su pareja y no tiene que justificarse ante su público.

“Tanto se te ha metido en la cabecita que como eres integrante de América, ahora piensas que porque eres un conductorcito de América ahora tú vas a dictar las normas de lo que se acostumbra a nivel mediático o no mediático. Ay por favor, por eso le dicen la lavandería, porque le lavan la cara a todo el mundo”, comentó la urraca sobre Choca y su casa televisora.

Asimismo, aseguró que el conductor se mostró con un aire soberbio, como si estuviera en la casa de su casa, y le recordó que se debe a su audiencia, principalmente integrada por amas de casa. “No puede estar diciendo que es algo que solo les compete a ellos, no, no, no, cuando tú vives del resto de la gente, tienes negocios que haces con tus redes, les debes una explicación, no solo son personas x, son dos mediáticos que le deben todo a su público, por lo tanto, tienen que dar explicaciones de lo que hacen con su vida”, acotó Magaly Medina.

Finalmente, la urraca calificó de ‘machista’ a Choca Mandros. “No sé cuál es su mentalidad machista, y miren que Choca siendo además gay, debería ser más promujer, no tolerar este tipo de faltas de respeto. Ahora es un machista cualquiera” , dijo la conductora.

¿QUÉ DIJO LA JOVEN DEL AMPAY DE SAID PALAO?

Tras las imágenes de Said Palao bailando y tomando por la cintura a una joven en una fiesta electrónica, la modelo Melissa Byrne (la protagonista de las escenas) reconoció que el ‘Samurái’ de Esto es Guerra sí coqueteó con ella.

Melissa brindó una entrevista telefónica a Magaly Tv, La Firme donde contó que fue lo que sucedió con el novio de Alejandra Baigorria.

“ Hubo un coqueteo digamos que sí, quiero aclarar que yo no tenía ni idea de que él estaba con pareja . Yo no espero que nadie con pareja finalmente yo no espero de que alguien con pareja venga y me baile”, manifestó Melissa.

Agregó que el momento fluyó y no fue planeado. “Yo estaba pasando y él me agarra de la cintura, me dice algo que no logré entender, simplemente lo miré. Una como mujer se da cuenta cuando le estaban coqueteando”, añadió.

Aunque, Melissa Bryne reconoció que no conversó con Said Palao, si detalló que ‘hubo miradas’.

En a entrevista Melissa Bryne afirmó que no sabía que Said Palao tenía pareja, es decir, no lo conocía ni a él, ni a Alejandra Baigorria.

“Yo no tenía idea de que él tenía pareja. Yo no sigo personas que no conozco ¿Cómo voy a saber que alguien que no sigo esta en una relación?, menos aún si viene y me coquetea, yo asumo que no tiene pareja”, dijo la modelo sobre Said Palao.

