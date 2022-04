Magaly Medina arremetió contra ‘La reina de la televisión’ Gisela Valcárcel y la acusó de ser una malagradecida por que el programa América Hoy toca todos los temas que que aparecen la noche anterior en Magaly TV, la Firme. “Sus productores esperan que mi programa termine, para de acá hacer su programa al día siguiente”, manifestó “La Urraca”.

Luego de las declaraciones de Gisela Valcárcel en Instagram , en las que se refirió al tema de la infidelidad de Óscar del Portal como ‘un circo romano’, Magaly consideró que el tema principal de Magaly TV, al día siguiente es el tema que tratan en América Hoy.

“Encima tiene productores que ni siquiera chambean, habrase visto. Malagradecida todavía me criticas, no pues”, manifestó la periodista.

¿QUÉ DIJO GISELA QUE PROVOCÓ LA RESPUESTA DE MAGALY MEDINA?

La difusión de las reuniones de Óscar del Portal y Fiorella Méndez en un hotel, merecieron el comentario de Gisela Valcárcel, quien se mostró en contra que salga esa información e imágenes en televisión nacional.

“Hay imágenes que no debieran aparecer nunca frente a todos. Eso para mí no es correcto, si mi esposo me saca la vuelta y me enseñan un video está bien, si me quieren ayudar, pero ese video es íntimo, no tenemos que asistir a circos romanos si decimos que hemos evolucionado, digo ”, manifestó Gisela Valcárcel.





