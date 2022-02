Magaly Medina calificó de ‘mono con metralleta’ y ‘pobre mujer’ a Janet Barboza, luego que la conductora de ‘América hoy’ dijo que es una ‘acomplejada’ , que se acercó a Jessica Newton para pertenecer a su entorno social y le advirtió a María Pía Copello que tenga cuidado con la ‘Urraca’.

“A esa mujer no le pienso responder, pobrecita, a la ‘mono con metralleta’ no le voy a contestar, ella solo hace el mandado de sus jefes. Felizmente que María Pía es mi amiga, al igual que Maritere Braschi, pero reconozco que soy una amiga que te quiere, considera, pero que no te llama seguido, soy una amiga medio rara en ese aspecto. Tengo un montón de amigos que no pertenecen al mundo de la farándula y que estuvieron conmigo al estar en prisión y son para mí gente a la que valoro mucho, pues es en esos momentos donde se ven a los amigos. Estoy segura de que ella y otros me envidiarían más de lo que ya me envidian al saber cuántos amigos tengo, mejor que no lo sepan”, afirmó.

¿Magaly tu esposo y el de Jessica Newton ya no se frecuentan?

No lo sé, espero que ellos logren salvar su amistad porque son muy buenos amigos.

¿Ya le diste vuelta a la página al tema de Jessica?

Así es, salvo que me piquen.

En redes especulan que Gisela te envió una indirecta por un mensaje en su Instagram que decía ‘algunos dirán lo que sea por picarte’.

Gisela no tiene vela en este entierro.

Magaly bonito gesto el de Eva Ayllón, invitarte al escenario durante su show...

Fue una sorpresa para mí porque no veías en vivo a Eva hace muchísimos años, me sorprendió su gesto.

Como que estaban distanciadas

No es mi amiga (ríe), pero yo la criticaba bastante en una época porque ella era intolerante con mis cámaras y hasta con su público, por eso le puse ‘negrita presuntuosa’, y le molestaba el apelativo.

Al terminar el concierto, ¿tuvieron oportunidad de conversar?

No, terminó el concierto y nos vinimos a mi casa.

Supongo que surgirá la oportunidad de que visite tu set...

Ojalá, me encantaría.

Acaba de grabar un bonito bolero con Diego Val y el ‘Viejo’ Rodríguez titulado ‘Solo tú'.

¿Con Diego Val? , ¿Eva lo está apoyando para levantar su carrera? ja, ja, ja.

‘NO MUEVO EL TOTÓ’

Magaly Medina fue la invitada de honor en el concierto que ofreció Daniela Darcourt junto a la compositora peruana Eva Ayllón el último sábado 19 de febrero en el Jockey Club. Sin embargo, la ‘urraca’ troleó a Yahaira Plasencia en pleno escenario.

La cantante Eva Ayllón invitó a la conductora de ATV a subir a la tarima para divertir al público, pero Magaly no imaginó que le harían mover el totó al mismo estilo que Yahaira Plasencia. Al no poder mover más el cuerpo, la ‘urraca’ increpó.

“Oye, me has confundido con la Yaha”, dijo Magaly desatando la risa de todos los presentes. Al escucharla, Eva Ayllón replicó. “Nooo, por favor, dejemos a la criatura en paz”.