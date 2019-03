Magaly Medina llama ‘palo de escoba’ a Olenka Zimmermann | ENTREVISTA

Magaly Medina llamó ‘palo de escoba’ a Olenka Zimmermann luego que la conductora de ‘Al sexto día’ dijo que su palabra no tenía credibilidad porque estuvo ‘presa por difamación’.



¿Te molestó que Olenka recordara que estuviste en prisión?

No, me molestó que intentara desmerecer mi carrera periodística y desacreditarme, eso no se lo permito a nadie. Yo no soy una chibola de 16 a la que puede atarantar, como se vio en el video que presentamos, donde, con palabras de grueso calibre, insulta a una menor.

Por eso le recordaste un hecho de su pasado y la llamaste ‘palo de escoba’...

Esa señora parece que está desmemoriada, ya olvidó que tuvo que irse corriendo a España cuando, años atrás, estuvo envuelta en un escándalo con un miembro de la FAP.



Cambiando de tema, el jueves tu programa hizo 10 puntos de rating.

Realmente estamos muy satisfechos del trabajo en equipo, ha sido una labor dura y continua, la televisión está muy competitiva, pero estamos poniendo lo mejor de nosotros. No tengo vida otra vez, vivo en el canal y los chicos igual.

Es la primera vez que alcanzas los dos digitos, ¿no?

Habíamos alcanzado dos digitos por segmentos y medias horas, pero es la primera vez en promedio general. También hicimos ‘picos’ de 11 puntos en el AB, en el minuto a minuto, igual.



¿Confías en que seguirán en ascenso?

Por ahora queremos mantener el promedio.

Has vuelto por tus fueros.

(Ríe) Aunque nos copien ahí estamos, como dije, la maestra ha regresado.



¿Es cierto que el canal te dio un plazo de tres meses para repuntar tu rating?

No. Estamos trabajando en conjunto con el canal.