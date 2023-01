Magaly Medina utilizó los primeros minutos de su programa para referirse a la entrevista que salió a la luz de Alessia Rovegno para la competencia del Miss Universo.

En su programa en vivo, ‘La Urraca’ señaló que la Miss Perú no es criticada por ser rubia, sino por su “poca inteligencia”.

“Ella (Alessia Rovegno) dice que las críticas vienen porque ella es rubia. Ella habla muy bien el inglés, pero lo que a mí me parece descabellado es que ella diga que es muy criticada porque es rubia y tiene ojos verdes. ¡No mamita! Este es un país multicultural y multirracial, acá somos una mezcla de cholos y una mezcla de extranjeros, de japoneses y chinos... así que eso de que ‘me critican porque soy rubia’, no mi amor, te critican porque eres tonta y porque eres burra ”, fue el crudo comentario de Medina.

“Nosotros no criticamos tu belleza física, que por último es normalita. En este país hay rubias más bonitas que ella”, añadió la conductora en la reciente edición de “Magaly TV: La Firme”.

ENTREVISTA DE ALESSIA ROVEGNO PARA EL MISS UNIVERSO

Alessia Rovegno llegó al top 16 del Miss Universo el pasado 14 de enero y recién este domingo 29, la página del concurso en YouTube compartió el video inédito de la hija de Bárbara Cayo cuando pasó la entrevista con los jurados y esto fue lo que respondió.

TROME | Alessia Rovegno y su entrevista en el Miss Universo

“ Me han criticado mucho porque soy rubia y no la típica peruana para tanta gente que desde el 2018 estuve en la portada de una de las revistas más importantes del Perú y dijeron que no representaba, que no era peruana, así que desde que era pequeña he estado expuesta los medios por mi familia”, fueron las palabras de la modelo.

Con un sastre blanco y elegante, Alessia Rovegno dejó en claro que sabe cómo manejar las críticas de la gente, pues no deja que las opiniones la destruyen. Además, dio unas polémicas declaraciones sobre su aspecto físico.

