Magaly tras llamar 'cantinflas' a Gisela y 'boba' a Jazmín: "No las ninguneé como mujeres, critiqué su desempeño en TV"

Magaly Medina continuará, el próximo año, con su programa de espectáculos por ATV y aclaró que criticó a Gisela Valcárcel y Jazmín Pinedo por su trabajo en la ‘pantalla chica’.

Esta semana ‘cuadraste’ a tu equipo al aire y te llovieron las críticas...

Lo que pasa es que después de muchos años hemos vuelto a trabajar juntos y se cometen errores, y como soy competitiva y perfeccionista, pasan estas cosas que vamos a corregir.

Tu rating en el AB llega en algunas ediciones a los dos dígitos...

Sí, pero me gustaría que esa cifra sea diaria.



La meta es cerrar este año con un promedio de 12 puntos.

Con 10 estamos bien, pues ya lo logramos, vamos a la cabeza de los programas de espectáculos y ya le ganamos y empatamos a ‘Yo soy’. Tenemos buenas expectativas para el próximo año.

¿Eso quiere decir que renovaste con ATV para continuar?

Aún no, pero sí vamos a continuar, la firma es al último.



Te escuché calificativos duros para Gisela Valcárcel y Jazmín Pinedo, ¿no es un exceso en tiempos de no agresión contra la mujer?

Los términos ‘boba’, ‘tonta’ y ‘Cantinflas’ siempre van a existir porque hay mujeres que lamentablemente no tienen neuronas o son bataclanas que se ilustraron un poquito, pero no las ninguneé como mujeres, critiqué su desempeño en televisión porque ese es mi trabajo.

Armando Tafur, productor de Gisela, dijo que hablas y estás pendiente de su programa porque te funciona.

Eso es falso, pues nos referimos a lo que pasaba con Michelle Soifer, que estaba en la cresta de la ola; para mí, ella pasa desapercibida.