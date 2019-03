¡FUERTE ENFRENTAMIENTO! Magaly Medina calificó a Milagros Leiva de 'huachafa' y conductora le responde con todo | VIDEO

¡Un nuevo enfrentamiento en un mismo canal! Milagros Leiva y Magaly Medina protagonizan una una rivalidad dentro de ATV. Todo comenzó cuando la 'Urraca' se burló de su compañera de casa televisora tras la entrevista que le realizó a Melissa Loza a manera de exclusiva.

Durante la conversación, Milagros Leiva invocó al Ministerio de la Mujer por la denuncia de uno de los implicados de Melissa Loza por pedofilia. Aunque el caso fue archivado, la periodista pidió la intervención de las autoridades para luchar por la defensa del niño abusado.

Esto fue tomado con humor por Magaly Medina. La conductora de 'Magaly TV La Firme' dijo que los periodistas no son defensores públicos para estar pidiendo la intervención de los Ministerios de la Mujer o del Interior.

Incluso, la Urraca calificó de 'huachafa' y 'atorrante' esta actitud, refiriéndose en específico a Milagros Leiva. Magaly Medina hasta imitó de forma burlona a su compañera de canal y pidió que se informe más cuando haga una entrevista para poder repreguntar.

Magaly Medina llama huachafa a Milagros Leiva

Para sorpresa de muchos, Milagros Leiva decidió responderle fuertemente a Magaly Medina. La conductora del noticiero reveló que desde que la Urraca regresó a ATV ella le abrió las puertas de su programa para entrevistarla. Sin embargo, la pelirroja no quiso ir tras decir en su conferencia de prensa que ella siempre le ganó a la periodista en rating cuando estaba en Latina.

"No quiso venir porque el día de su conferencia ella mintió y dijo que nunca le gané en rating. Yo solo busco la verdad. ¿Le he pedido entrevista a Magaly? Por supuesto. Es un personaje (...) Aunque ella se burle y diga lo que quiera decir de mí, yo sigo pensado que fue injustamente presa", declaró Milagros Leiva.

La conductora explicó que si pidió el apoyo del ministerio de la Mujer en el caso de pedofilia pese a que el propio padre retiró la denuncia es porque quien importa es el menor de edad y su bienestar.

Milagros Leiva le responde a Melissa Loza

"Ella dijo que descubrió el acta donde a Pedro Barandarian es acusado de pedofilia (...) Aquí hay algo claro y sí te voy a decir personalmente Magaly Medina lo que pienso: No importa ni interesa que un padre desestime una denuncia que había iniciado. No me creo defensora de los niños, sino es uno de mis objetivos principales: defiendo a los niños, mujeres y ancianos", manifestó Milagros Leiva.

Pero eso no fue todo. La periodista indicó que lo que hizo Magaly Medina (descubrir una denuncia por pedofilia y no publicarla) no se hace. Por eso, pidió que 'Dios la perdone'. Milagros Leiva dijo que más adelante, hablará directamente con la 'Urraca'.

"No me parece justo que se veten personajes porque a la señora Magaly Medina no le da la gana. El sol sale para todos Magaly. Y todos los periodistas tenemos el derecho de entrevistar a todos los personajes. Yo lo único te digo es que me parece terrible que sabiendo todo este expediente de la pedofilia, no hayas levantado la voz por ese menor de edad.Tengo mucho que decir, pero no voy a usar la pantalla", finalizó Milagros Leiva.