PUSO SU GRANITO DE ARENA. Magaly Medina no se mantuvo indiferente al drama de miles de vecinos de San Juan de Lurigancho, que sufren desde hace varios días un corte de agua producto de un aniego reportado el último fin de semana.

A través de sus historias de Instagram, la popular urraca narró su travesía por el distrito más grande de Lima. “Ya en San Juan de Lurigancho”, escribió la Urraca junto a imágenes de la zona desde su auto.

“Poniendo nuestro granito de arena en SJL”, agregó la conductora en una vista panorámica desde lo alto de un cerro, en la que también se observa al menos tres cisternas y decenas de personas aglomeradas y a la espera del agua.

Luego, Magaly Medina se dirigió a sus seguidores y explicó que llevaron agua embotellada y diez camiones cisterna para abastecer de agua a los vecinos, aunque no fue suficiente debido a la cantidad de personas que necesitan del líquido elemento.

“Hemos llegado con junto a varios de mis reporteros y mi equipo de producción a las alturas de San Juan de Lurigancho porque como ven, están en emergencia, no tienen agua hace varios dias, los camiones les cobran muy caro por el agua”, dijo la conductora de Magaly Tv La Firme.

“Hemos decidido venir a traerles baldes, agua embotellada y 10 cisternas de agua que realmente no alcanzan, no es suficiente, y este gobierno inoperante, los gobiernos municipales no hacen absolutamente nada y sedapal bien gracias”, agregó la urraca.

Sedapal garantiza que no habrán más cortes a partir del domingo

El gerente general de Sedapal, Richard Acosta, garantizó que a partir de este domingo, fecha en que se restablecerá el suministro de agua potable en San Juan de Lurigancho, no habrá aniegos como el ocurrido en 2019 ni cortes prolongados del servicio.

En diálogo con Canal N, el funcionario detalló que la restricción por una semana del servicio en todo San Juan de Lurigancho se debe a la colocación de empalmes en la nueva red de tuberías que se han desplegado tras la rotura, en enero del 2019, de un colector ubicado en la avenida Próceres de la Independencia, cerca de la estación Pirámide del Sol de la Línea 1 del Metro de Lima.

“El sábado hubo un aniego y ese aniego se solucionó en dos horas y, en base a eso, nosotros tomamos la decisión de poder mejorar todo el sistema y eso se realiza mediante unos empalmes que estamos realizando durante esta semana”, expresó Acosta.

“Son empalmes de las tuberías nuevas que se van a conectar a las tuberías existentes, de esa manera Sedapal garantiza que no va a volver a ocurrir un aniego como el del 2019 y también garantiza que no van haber restricciones del servicio a futuro”, agregó.

“Actualmente, al día de hoy, el desagüe todavía sigue fluyendo por la red antigua, a partir del día domingo hacemos los empalmes a la nueva red y, de esa forma, garantizamos que a futuro no va a ocurrir un aniego como el del 2019”, manifestó.

El funcionario indicó que los trabajos realizados en San Juan de Lurigancho permitirán que los vecinos puedan contar a futuro con el abastecimiento durante las 24 horas.

