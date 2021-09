SOLIDARIA. Magaly Medina y su equipo de producción llevaron diez cisternas de agua a los vecinos de San Juan de Lurigancho que la están pasando mal por la falta del líquido elemento.

“Se me arrugó el corazón al ver a tantos niños, ancianos, madres de familia sin agua y por esa razón con mi esposo decidimos ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades. Llevamos diez cisternas de agua, cilindros de plástico para que almacenen el agua, tambien cajas de agua de mesa, pero falta mucho y hoy enviaremos cinco cisternas más”, dijo Magaly.

¿Fue una iniciativa personal?

Así es. También iremos a los comedores populares en unas tres semanas. Estuvimos en el óvalo de Montecristo, en la Asociación de Viviendas Montecristo del Paraíso, anexo 21.

MAGALY FUE A SJL

Magaly Medina no se mantuvo indiferente al drama de miles de vecinos de San Juan de Lurigancho, que sufren desde hace varios días por un corte de agua producto de un aniego reportado el último fin de semana.

A través de sus historias de Instagram, la popular urraca narró su travesía por el distrito más grande de Lima. “Ya en San Juan de Lurigancho”, escribió la periodista junto a imágenes de la zona desde su auto.

“Poniendo nuestro granito de arena en SJL”, agregó la conductora en una vista panorámica desde lo alto de un cerro, en la que también se observa al menos tres cisternas y decenas de personas aglomeradas y a la espera del agua.

Luego, Magaly Medina se dirigió a sus seguidores y explicó que llevaron agua embotellada y diez camiones cisterna para abastecer de agua a los vecinos, aunque no fue suficiente debido a la cantidad de personas que necesitan del líquido elemento.

“Hemos llegado con junto a varios de mis reporteros y mi equipo de producción a las alturas de San Juan de Lurigancho porque como ven, están en emergencia, no tienen agua hace varios dias, los camiones les cobran muy caro por el agua”, dijo la conductora de Magaly Tv La Firme.

“Hemos decidido venir a traerles baldes, agua embotellada y 10 cisternas de agua que realmente no alcanzan, no es suficiente, y este gobierno inoperante, los gobiernos municipales no hacen absolutamente nada y sedapal bien gracias”, agregó la urraca.

Urraca usó sus historias de Instagram para criticar al gobierno central, a los gobiernos municipales y a Sedapal por no ayudar a las miles de personas de San Juan de Lurigancho que sufren por la falta de agua.

TE PUEDE INTERESAR

Percy Olivares destruyó a Luis Advíncula y Renato Tapia: “No tienen jerarquía” [VIDEO]

La terquedad de Gareca nos han hecho perder puntos importantes y claves para ir al Mundial

Reír para no llorar: Anderson Santamaría, Neymar y Lapadula en los memes del Perú vs Brasil