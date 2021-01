BASTANTE INDIGNADA. Magaly Medina se refirió a los nuevos jales de Esto es Guerra. En especial se centró en Luana Barron, a quien denunció públicamente por saltarse los protocolos y no hacer cuarentena tras su llegada de su viaje a México.

Magaly Medina indicó que Luana llegó de su viaje el 22 de enero y se presentó en el programa cuatro días después, lo que infringe la normativa dispuesta por el gobierno. “Esta chica llegó de México porque tengo su certificado de movimientos migratorios. Hoy la presentaron como flamante jale de Esto es Guerra”.

La conductora indicó que Luana debió hacer cuarentena al menos seis días, como menciona la ley para quienes viajan fuera del país. Tras esos días de confinamiento, la influencer tenía que hacerse una prueba para descartar que no tiene Coronavirus. No obstante, no cumplió con ninguno de los requisitos.

“Yo digo esta chica tiene corona, ella es la única que ingresa al país el 22 y hoy ya estaba en un programa de televisión. Nadie tiene corona, en mi caso tuve que regresarme para poder salir al aire. Cortas tus vacaciones para estar dentro de la ley”, mencionó la Urraca.

Magaly denuncia a Luana Barron por exponer a sus compañeros-TROME