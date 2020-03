No quiso responder. Lucho Cárceres fue ampayado por las cámaras de Magaly TV La Firme mientras infringía el Estado de Emergencia dictado por Martín Vizcarra. El actor salió a correr y dijo que no iba a responder porque ATV carece de credibilidad.

Al respecto, Magaly Medina lo tildó de patán. “Pese a que el estado pide que estemos en casa, él está por sobre las normas. Este actor de telenovelas con la patenería de siempre. Él tenía que salir a correr, no le importa las reglas que se han dado, él está corriendo porque como está en una playa, yo salgo y corro de lo más normal”, dijo la periodista sobre el actor.

Magaly Medina se mostró mortificada por la respuesta que dio el actor a su reportero sobre la falta de credibilidad de ATV. “Tú eres el falto de credibilidad y tonto para exponer así la salud. Hay personas que nos aguantamos las ganas de ir al gimnasio (...) ni sé que efecto le hace correr, que se vaya a su casa nomas”, respondió la conductora del mencionado programa de televisión.

Lucho Cáceres fue cuestionado por sus seguidores en su cuenta de Facebook y respondió todo lo que no quiso responderle al periodista. “Consciente de los difíciles momentos que atravesamos y como ciudadano responsable he acatado el aislamiento social señalado por el decreto de urgencia, decidí junto a mi familia pasar la cuarentena en un lugar alejado de Lima dónde además me encontraba ya cuando se dictó la medida y, me permitía cumplir con una prescripción médica dada mi hipertensión diagnosticada hace un par de años. Este tratamiento se basa en una dieta hipocalórica, dosificación de comersatin de 300 mg, y ejercicio aeróbico diario obligatorio, trotar en mi caso. Por todo ello, elegimos un condominio que me permitiera realizar esta rutina de salud sin transgredir las normas de prevención dadas, ya que cuenta con espacios abiertos y no transitados, evitando así el contacto con otras personas, que es la premisa de esta cuarentena. Lo dicho puede observarse en las imágenes propaladas por un medio de comunicación que -con el afán de generar una frívola “noticia”- invadieron propiedad privada para registrar esta rutina mía. En estos momentos difíciles para el país, pretender generar noticias sensacionalistas, con temas triviales y distorsionados, es otra lamentable muestra de ese periodismo malsano y nocivo que, junto con el COVID 19, esperemos que se extinga pronto. Lamento tener que hacer esta aclaración en momentos en que deberíamos estar concentrados en lo esencial: la información adecuada y la salud de nuestra ciudadanía. Me excuso por ello”, escribió en la mencionada red social.

VIDEOS RELACIONADOS

Hombre no respeta cuarentena y lanza piedras a camarógrafo de Magaly Medina

Lucho Cuéllar fue detenido por supuesta agresión a su pareja. (Magaly Tv. La firme)

TAMBIÉN PUEDES LEER

El mensaje de Lucho Cáceres sobre la infidelidad tras escándalos de figuras mediáticas

Ethel Pozo a Lucho Cáceres: “Si un hombre te ofende una vez lo hará siempre y eso debemos entender las mujeres”

Lucho Cáceres gana premio en Argentina por su papel en “El Día de mi Suerte”