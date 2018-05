Magaly Medina: Periodista le responde a Lucho Cáceres y le recuerda lamentable episodio de su pasado [VIDEO]

¡La pelea de los mil años! Magaly Medina y Lucho Cáceres siguen diciéndose de todo en las redes sociales. Los personajes mediáticos tienen divididos al mundo de Chollywood.



Así inició este nuevo capítulo entre Magaly Medina y el actor Lucho Cáceres.



Round 1: "No te compares"



Luego de que Magaly Medina compara su experiencia en prisión con la suspensión de 14 meses que afrontará Paolo Guerrero y que lo dejará fuera del mundial, el actor Lucho Cáceres arremetió contra la conductora y le cantó todas sus verdades.



A través de su programa ‘La Purita Verdad’, la periodista recordó su pasado en la cárcel que cumplió por difamación contra el delantero de la selección peruana. Indicó que debe ser muy difícil su situación, ya que lo entiende personalmente. "No creyeron mi verdad, teniendo mi conciencia limpia. Suele suceder, así son las cosas", indicó.



Tras escuchar sus palabras, Lucho se pronunció a través de su Facebook. “A ver, vamos por partes y sin faltarle a la verdad, que es tu costumbre. No tienes ningún derecho de compararte diciendo 'ahora sabes lo que es que no te crean cuando dices la verdad'. Antes de ser condenada a prisión efectiva por difamación, ya tenías dos condenas previas por el mismo delito, Gisella Valcárcel por un lado y Monica Adaro y Yesabella por otro ya habían sido víctimas de tu desaforada y calumniosa invasión a la privacidad, así que repito, no te compares”, se lee al inicio de su mensaje.

Magaly Medina sobre Paolo Guerrero

Round 2: "Patética vida"



Magaly Medina no se aguantó y le respondió a Lucho Cáceres vía su cuenta de Twitter. "También le gustará que le recordemos las imágenes bochornosas que difundiera la televisión cuando la policía lo detuvo totalmente pasado y nos mostró cómo era su patética vida?", respondió Magaly Medina.



Magaly Medina hace referencia al 'ampay' que le realizó al actor en su programa 'Magaly TV'. El actor, hasta el momento, no le ha respondido a Magaly Medina sobre el tema.



Cabe recordar que Magaly Medina y Latina decidieron separarse laboralmente durante todo el tiempo que dure el Mundial Rusia 2018.