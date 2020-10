SE EXALTA. Magaly Medina se enfrentó desde su tribuna a Mario Irivarren y Luciana Fuster. La conductora de Magaly TV La Firme se mostró bastante molesta con las declaraciones que hicieron los locutores radiales de Onda Cero sobre el caso de Sheyla Rojas.

Magaly Medina le dio con palo a cada uno. Llegado el turno de Luciana Fuster, la conductora de Magaly TV La Firme insultó a la integrante de Esto es Guerra. “Sus dos neuronas no les dan para tanto, para armar vasitos no necesitas leer libros, no necesitas tener una trayectoria profesional. La huequita esa que hace muy bien los tik toks”, menciona la Urraca.

Magaly Medina continúa hablando sobre Luciana Fuster. “¿Quién es la Fuster? ¿ Quién es esta nueva calabacita del medio? Primero que ordene su vida si Baladán, si Emilio Jaime, porque ella está en esas cositas todavía”, dice la conductora.

“Mamita, anda habla así cuando estás con tus amigas, cuando estás con tus patas, ona', ella es linda, no hay forma, no hay manera, literal. Que vaya hablar así cuando está con sus chiquitas desneuronaditas como ella que sólo piensan en cómo me veo, en el nuevo novio”, indica Magaly Medina sobre Luciana.