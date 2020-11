DESENVAINA LA ESPADA. Magaly Medina se molestó con Mario Irivarren y Luciana Fuster porque no le dieron crédito a su programa sobre el ampay que emitió de Jackson Mora y una chica en un restaurante. L.a conductora insultó a los chicos realities.

Magaly Medina descalificó a los integrantes de Esto es Guerra por su labor como locutores radiales de Onda Cero. “Desinforman al público, ese es su propósito, ese nivel de comunicadores que tenemos en los micrófonos, hablan de otro programa de televisión, no son fotos, era video, ignorante”, menciona.

La conductora expresó su malestar porque Mario Irivarren y Luciana Fuster indicaron que el ampay de Jackson Mora junto a su amiga en restaurante fue transmitido por Amor y Fuego. “Así es cuando se tiene gente que no sabe transmitir información creíble, yo les sugiero que este par de ‘calabazones’ utilicen un auricular en el oído", precisa.

“Tienes los periódicos y no los leen (...) No les da la gana de mencionar mi programa creen que hacen bien diciendo una mentira, este par de malcriados, desneuronados, la naturaleza no les dio más, no han educado su cerebro”, agrega.

























ç