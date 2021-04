Magaly Medina se pronunció sobre Luciana Fuster y su tan comentado regreso a la radio. La popular ‘Urraca’ indicó que, al parecer, la modelo no pudo concretar sus planes en México y ahora debe conformarse con los trabajos que tiene en Perú.

Después de su gira a México donde se presentó en varios programas de TV y en donde se lució al lado de Sebastián Yatra y Marc Anthony, Luciana Fuster anunció que volverá a su programa de radio.

Debido a esto, Magaly Medina la cuestionó pues recordó que ella misma había dicho que tenía planes de trabajo en México y que solo estaría en Esto es guerra por dos semanas.

“No le ha resultado nada, ni Sebastián Yatra ni Marc Anthony, absolutamente nada. Ella sigue acá, ha tenido que volver a la radio y sigue en Esto es guerra. Así que a conformarse. ¿Por qué anuncian algo que no se va a cumplir?”, dijo Magaly Medina de manera irónica.

TROME | Luciana Fuster regresó a la radio y Magaly Medina se ríe:

DIJO QUE SE IBA EN DOS SEMANAS

A inicios de febrero, Luciana Fuster sorprendió al ser presentada como el nuevo jale de “Esto es guerra”. Sin embargo, ella misma dijo que no se quedaría mucho tiempo en el reality.

“De hecho, yo en poquitito tiempo tengo que viajar. Estoy viendo la fecha exacta en la que me tengo que quedar. Me voy para México y me voy a trabajar”, comentó la modelo a “En boca de todos”.

Luciana Fuster se va de EEG