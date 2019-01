"Magaly Medina es la mala versión femenina de Carlos Galdós en 'La noche es mía'", afirma Santi Lesmes

“No ha evolucionado, sigue con el chisme y el ‘ampay’”, aseguró Santi Lesmes respecto al regreso de Magaly Medina a la televisión.



“Vi a Magaly y me aburrió, no me atrapó. Después de su deshonrosa salida de Latina, debió volver con una ‘bomba’ y el rating no le ha sonreído, no llegó a los dos dígitos, es crónica de una muerte anunciada”, precisó el español.



¿Entonces, como televidente te sientes decepcionado de lo que viste?

La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Ella ha querido volver con la misma esencia de ‘Magaly TeVe’, pero después de lo que vivió con Paolo, con el ‘Zorro’, y las demandas contra Cacho, Gigi y ‘Peluchín’, no tiene la misma agresividad de antes. Para mí, es la mala versión femenina de Carlos Galdós en ‘La noche es mía’.



Entonces, ¿le recomiendas un cambio?

Ojalá el programa funcione porque tengo muchos amigos ahí, pero las cifras no han sido buenas. La televisión ha evolucionado y ella, así como Cacho y ‘Peluchín’, ya pasaron a la historia de la televisión.



¿Crees en la bronca entre Magaly y Rodrigo?

No creo en ninguno de los dos, son amigos, se retroalimentan. Rodrigo necesita pelearse con quien sea porque ‘En boca de todos’ le da un baile en el rating. A este paso, creo que debe irse a las 9 de la noche y pelearse todos los días con Magaly.



SEMANA DE PRUEBA

​

En tanto, Magaly Medina señaló que en la edición del martes su programa se extendió diez minutos más, porque están evaluando lo que les funciona.



“Es semana de pruebas. Todavía estamos ajustando y haciendo cambios”, dijo.



¿Es una prueba para llevar el programa hasta las 10:30 de la noche?

No hemos considerado nada aún, estamos analizando, todo con calma.



RATING DEL MARTES 15 DE ENERO

​

Los Vílchez 19.8

Ojitos Hechiceros 19.1

Amor de familia 9.4

En boca de todos 8.3

Magaly Tv, La firme 7.4

Válgame Dios 4.7