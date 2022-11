AÚN LA ACONSEJA. Magaly Medina usó parte de su programa para enviarle un mensaje a su examiga Jessica Newton, quien el último martes apareció en el programa de ‘Peluchín’ para sacar pecho por su yerno Deyvis Orosco. La ‘urraca’ le recomendó a la organizadora del ‘Miss Perú' que solo defienda a su hija Cassandra Sánchez.

Para Magaly, es indefendible que el ‘Bomboncito de la cumbia’ haya permanecido por más de 11 horas en una sauna de dudosa reputación y sobre todo teniendo una familia a quien dedicarle mayor tiempo.

“La mamá de la Casy se ha convertido en la abogada de Deyvis, pecha por él, se pelea y se pica por él, se pone faltosa, cualquier cosa, se le va el glamour con tal de defenderlo. Ella está entre defenderlo o no defenderlo. Yo siendo ella, yo defendería a mi hija porque la conozca, yo la críe, sé de ella, pero no defiendo al yerno, pues , eso no se hace porque luego el tiempo termina quitándole la careta a la gente ”, dijo.

Asimismo, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ también aprovechó en dirigirse a Cassandra Sánchez de Lamadrid para darle una recomendación en su relación con el cumbiambero.

“ Cassandra no habla, debe estar arrochada, se luce con el hombre, hace de tripas corazón , bueno, ella es la mujer. Cuando yo conocí a mi marido le dije que no vaya al sauna, menos 11 horas para que te encierras”, acotó.

¿QUÉ DIJO JESSICA NEWTON SOBRE DEYVIS OROSCO?

En una entrevista con ‘Amor y Fuego’, Jessica Newton aseguró que le debe respeto a Deyvis Orosco por hacer feliz a su hija Cassandra Sánchez y a su nieto. Además, aseguró que le cree completamente cuando dice que va al sauna por negocios.