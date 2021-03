Magaly Medina dijo que no tiene amistad con Rodrigo González , ‘Peluchín’, luego que el conductor de ‘Amor y fuego’ la calificó de soberbia y egocéntrica, después que discrepó con ella por la opinión que dio sobre el video donde se ve a Fátima Segovia (‘La Chuecona’) incómoda por la cercanía de un sujeto que tenía el disfraz del muñeco Silvestre.

Magaly , ‘Peluchín’ dijo que le asombró que no condenaras este ‘acoso’, ¿tu amistad con él sigue bien?

Hay que tener cuidado al usar la palabra acoso, nosotros consultamos con los abogados y nos dijeron que eso, hablo del segundo video, no encaja en esa figura legal, pero en el primer video sí encontré una conducta ‘rochosa’, pero creo que no se puede ir por la vida agitando las masas cuando las cosas no son graves, no hay que criticar por criticar y debemos tener tolerancia con la opinión ajena. Y respecto a nuestra amistad, bueno yo tengo un grupo pequeño de amigos con quienes estoy en permanente contacto y son como una familia. Con él tenía un contacto esporádico y generalmente solo por temas relacionados al trabajo.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Fátima Segovia y ‘Gato Silvestre’ dan la vuelta al mundo

¿Esto pasa porque compiten con los contenidos de sus programas?

Yo no compito con él, mi competencia son las telenovelas de Latina y América Televisión, más su noticiero.

Cuando Magaly Medina y Rodrigo González, 'Peluchín' eran más cercanos

¿Crees que ‘Peluchín’ cambia cuando está frente a la televisión?

Creo que ese no es solo el problema de una persona, pienso que muchas personas se olvidan de su esencia cuando están frente a la ‘tele’ y la tele siempre te envanece, despierta los egos e inseguridades. A mí me agarró a los 33 años, ya estaba un poco más centrada, pero siempre tuve ayuda psicológica porque esto es fuerte, no puedes perderte y vivir solo de la televisión, debes tener una vida personal y emocional, la tele solo es un trabajo. Desgraciadamente algunos personajes tienen en este medio una especie de obsesión que a la larga es dañina y con eso no estoy diciendo que él lo sea, hablo en general.

SOBERBIA Y EGOCÉNTRICA

El martes, ‘Peluchín’ expresó su indignación luego de escuchar los comentarios de Magaly Medina sobre las imágenes que se viralizó de Fátima Segovia, ‘La Chuecona’, quien se mostró incómoda por las actitudes de un sujeto con el disfraz del gato Silvestre en la grabación de un scketch de ‘JB en ATV’.

Acto seguido, Magaly Medina defendió su postura y dijo que no notaba el ‘acoso’. “Dije que era fastidiosillo, solo vi un video, no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con uno. Hay gente que es intolerante, dice que no critico el acoso porque es mi canal, pero hay gente que se olvida de mi trayectoria (...) gente que nació en este programa bajo mi tutela, si algo sé es enseñar, a la maestra le quieres enseñar”, precisó.

Debido a esto, Rodrigo González calificó a Magaly Medina como egocéntrica y soberbia al no aceptar que había cometido un error al no calificar como acoso lo sucedido con Fátima Segovia en ATV.

“Al final de tanto chamullo y berrinche de insegura con aires de absoluta, para terminar dándole la razón al “alumno”. Ese muñeco si acosó de mala manera a Fátima pero tuvo que decir primero " ay vamos a sacar otros videos” ( que sacamos ya nosotros por la tarde ) para aceptarlo. Su egocentrismo y soberbia le juegan cada día más en contra”, escribió ‘Peluchín’.

C09-magaly-acoso-chuecona

VIDEOS RELACIONADOS

“JB en ATV”: ¿Miembro del equipo se aprovechó para “acosar” a Fátima Segovia? | OJO

Magaly Medina asegura que 'La Chuecona' no sufrió acoso, sino "algo fastidiosito"

JB en ATV: Revelan anterior momento que vivió Fátima Segovia con el gato ‘Silvestre’ | OJO