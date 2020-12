EN POLÉMICA. Mario Irivarren está en el ojo de la tormenta luego que el programa de Magaly Medina informara que las pijamas de Disney que viene ofreciendo por sus redes sociales son ‘bamba’.

Magaly Tv La Firme entrevistó a Vanessa Camacho, gerente comercial de Textiles Arval, quien aseguró que el chico reality no es cliente de su empresa, la única con licencia para utilizar la marca de Disney en el Perú.

“Hemos visto al señor Mario Irivarren vendiendo pijamas con personajes de Disney. Textiles Arval es la única empresa autorizada por Disney para fabricar y comercializar sus marcas o sus licencias”, dijo Camacho.

Mario Irivarren ofrece ‘pijamas bamba’ de Disney en Instagram

Asimismo agregó que los productos del también locutor de radio no son originales ya que no tienen la licencia ni la patente, además que no es cliente de Textiles Arval.

Al respecto, Magaly Medina criticó que siendo un personaje mediático se mueva en la informalidad. “Siempre a la criollada... Más aún las figuras mediáticas a las que nadie les dice nada, no los supervisan, ellos creen que están por encima del bien y el mal y bueno... venden sus marcas que son bambas, porque eso es ser bamba, es ilegal”, indicó la Urraca.

