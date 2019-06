Magaly Medina: "Me operé para prevenir el cáncer de ovario" | ENTREVISTA

Magaly Medina contó que se sometió a la misma operación que se hizo la actriz Angelina Jolie para evitar el cáncer de ovario y pidió a las mujeres que pasan por la menopausia, chequearse para prevenir esta enfermedad.



“Me operaron de los ovarios, pues me detectaron unas adherencias que me venían causando un gran malestar. Había postergado la cirugía por el trabajo, pero decidí hacerlo de una vez, fue la parascópica, que es menos traumático”, dijo.



La prevención es lo mejor...

Por supuesto y no solo me quitaron estas adherencias, también los ovarios y las trompas por una cuestión preventiva, pues las mujeres que pasamos los 50 años, como dice mi doctor, estamos más propensas a hacer cáncer de ovario y más si pasas por la menopausia. Esta operación es la que se hizo Angelina Jolie, quien primero se retiró los senos y luego los ovarios porque su madre murió de este mal. Les recomiendo a todas las mujeres que se hagan un chequeo.



¿Vas a ausentarte de tu programa?

No, este lunes estaré en vivo, pero iré tarde al set. Debo guardar reposo por dos semanas, tampoco iré al gimnasio y esa es la parte más difícil para mí.



Hay que cuidar el rating, porque estás subiendo de a pocos.

Sí, el rating va subiendo. Es terreno difícil, pero todo se puede. El equipo se está esforzando bastante, pero yo exijo más y más, soy muy competitiva.



CASO NICOLA

​

Cambiando de tema, has sido citada para el 25 de julio por el 11 juzgado por la demanda que te interpuso Nicola Porcella por difamación.

Me acabo de enterar, ni mis abogados ni yo recibimos ninguna notificación, tal vez filtraron la información y eso es raro.



¿Irás a la citación?

El 25 julio no estaré en Lima y mi abogado se hará cargo del tema.