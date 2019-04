Zorro Zupe a Magaly Medina: "Mejor ponle cadena a tu esposo antes de venir a hablar cosas de mí" | VIDEO

Magaly Medina lo llamó 'bicho rastrero' y él no se quedó callado. Ricardo Zúñiga mejor conocido como el 'Zorro Zupe', decidió responderle a la Urraca luego que ella lo calificara de mentiroso por lanzar rumores sobre Sheyla Rojas.

"Los bichos rastreros se aprovechan en lanzar mentiras sin fundamentos y van diciendo que yo me he guardado un ampay de Sheyla Rojas... Si quieren atacarla a ella hay que hacer de frente a la cara y no utilizándome a mí y hacer creer al público que yo me voy a guardar un ampay", dijo la conductora en su programa 'Magaly Tv: La Firme'.

Esto no le gustó nada al Zorro Zupe. Durante su intervención en el programa 'Válgame Dios', el polémico panelista decidió tomarse unos minutos para responderle a Magaly Medina. Sin poder contenerse, el amigo de Tilsa Lozano levantó la voz y dijo:

Magaly Medina responde sobre ampay de Sheyla Rojas

"Yo vengo como panelista casi dos años. Me molesta que me tilden de mentiroso porque mentiroso es lo que menos soy (...) No va a venir una dizque periodista, que su marido la debe tener mal atendida, a decir tonterías de mí. Así que mejor ponle cadena a este señor antes de venir a hablar cosas de mí", declaró el Zorro Zupe.

Las cosas no se quedaron ahí. Ricardo Zúñiga hizo una revelación sobre la producción del programa de Magaly Medina en ATV. Según el panelista, en varias oportunidades personal de su espacio, lo ha llamado para ofrecerle estar en el set de 'Magaly TV: La Firme'.

"Si yo vengo y me siento acá con ustedes, es porque yo escojo venir porque me siento cómodo. Si a ti no te gusta que yo venga acá, si a ti te molesta lo que yo digo o hago entonces que también tu producción no me llame y me diga: ven porque acá te vamos a dar esto o lo otro. A mí me parece lamentable de que se me critique y por otro lado la producción me diga: 'ven'. Ubícate, ubícate porque tu no eres el monstruo televisivo que eras antes", contó el Zorro Zupe.