Magaly Medina sobre Melissa Klug y Jefferson Farfán: "Está en todo su derecho de reclamarle"

La periodista Magaly Medina le brindó su respaldo a Melissa Klug y aseguró que la popular ‘Blanca de Chucuito’ está en todo su derecho de exigir a Jefferson Farfán que le dedique más tiempo a sus dos pequeños hijos.



Melissa Klug lloró ante cámaras y dijo que Jefferson se está perdiendo los mejores años de la vida de sus hijos…

Como la mamá de los hijos de Jefferson, está en todo su derecho de reclamarle. Luego que Jefferson no me diga, en su carta (notarial), que por mi culpa Melissa Klug se queja. Él es un personaje público y si le molesta mi ironía… que se dedique a otra cosa y no al fútbol.



¿La mamá de Jefferson Farfán te envió la carta notarial?

Ah sí, pero mis abogados la han contestado.



¿Contenta con la sintonía de tu programa ‘Magaly TeVe: La firme’?

El programa está yendo bastante bien, pero justo esta semana me voy de viaje y espero que las cifras no caigan mucho en mi ausencia.



Acabas de presentar tu libro ‘¡Hola, guapa!’, anunciaste que Beto Ortiz te acompañaría en la conferencia; sin embargo, te ‘plantó’. ¿Te molesta su desplante?

Beto es Beto, con él no hay que molestarse, ya es su naturaleza. Desde hace un mes que lo tengo súper confirmado e incluso le dije que quería que venga Luciana (Olivares) y me dijo que él quería estar solo. El jueves me escribió y se fue de viaje a la selva.