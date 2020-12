Magaly Medina habló sobre Melissa Loza y su pareja, Juan Diego Álvarez Noval, quienes estuvieron en el programa de Milagros Leiva, donde mencionaron que tomarían acciones legales contra la conductora de espectáculos porque, supuestamente, había orquestado todo y que, incluso, tenían pruebas. Sin embargo, la ‘urraca’ respondió a la exchica reality y a su novio.

“No, señora Melissa Loza. Yo no soy una delincuente. Si me vas a demandar, hazlo. Por supuesto que los reporteros y productores no permiten que se acerquen a mí (otras personas) porque ellos son los filtros en este programa”, inició.

Magaly Medina indicó que los productores de su programa reciben todas las cosas antes de que se mencione en ‘Magaly Tv. La firme’ para saber si es beneficioso.

“¿Tú crees que a mí me van a dar las cosas de frente y para eso están los productores? Mis productores se encargaron de evaluar (si era beneficioso) para el programa. Yo, generalmente, no hablo con la gente que viene a mi programa”, mencionó la ‘urraca’ sobre las acusaciones de Melissa Loza, quien vinculó a la conductora de espectáculos con Pedro Barandiarán.

Finalmente, Magaly Medina dijo que ella no tenía por qué confabular contra Melissa Loza y su pareja, y que cualquier reclamo debería hacérselo a su madre.

“Pero Melissa Loza no puede hacer eso. Como si yo fuera una ladrona o criminal. Yo entretengo. Doy información del espectáculo. Y las personas que confabularon contra ella, si hubo alguien, a ella le corresponde demandarlas. Eso es de su competencia. Pero que Magaly Medina, los productores y el canal orquestamos, no, aquí no orquestamos nada. Si ella quiere lavarse de todo lo que se dijo, pues reclame a su señora madre o al hermano de su novio. Y reclame al que dice que era amigo de su pareja, el tal Barandarián”, concluyó.

TROME - Magaly Medina habló sobre Melissa Loza y su pareja