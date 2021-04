Magaly Medina decidió irse unos días del país a Estados Unidos tal como lo mostró desde su cuenta de Instagram, donde disfrutaba de las playas de Miami. La conductora de espectáculos se aleja de Perú tras su separación con el notario Alfredo Zambrano hace un par de semanas.

En las historias de Instagram, la ‘urraca’ ha decidido estar otra vez en la ciudad estadounidense, algo que también hizo cuando anunció la separación con el abogado.

Por su parte, Alfredo Zambrano indicó, en una entrevista a Trome, que aún sigue enamorado de Magaly Medina, asegurando que su separación no fue por una tercera persona o porque embarazó a alguien y que tanto él como la periodista están muy apenados por su ruptura.

“Es como una como una sociedad, porque el matrimonio también es eso y en una empresa cuando dos socios no llegan a un punto medio lo mejor es darse la mano y desearse lo mejor, es lo mismo que ha pasado con nosotros. Nos dimos la mano, con mucha tristeza, para que cada uno se vaya por su camino para ser más felices”, dijo el abogado, cuya popularidad nació desde su relación con la conductora de Magaly TV La Firme.

JESSICA NEWTON PREFIERE EL SILENCIO

Jessica Newton se negó a comentar la tan polémica separación de Magaly Medina y el notario Alfredo Zambrano, luego que la propia Urraca anunciara su próximo divorcio en su programa hace una semana.

La conductora de Magaly Tv La Firme compartió en sus historias de Instagram una publicación de la empresaria, quien es su íntima amiga, donde le contestaba a un seguidor que le preguntó sobre la ruptura sentimental de la periodista.

“¿Qué opinas de la separación de Magaly Medina? Que lamentable, se les veía súper lindos”, le consultó uno de sus fans de las redes sociales. “Nunca he opinado de la vida privada de Magaly Medina y no voy a empezar ahora. Los amigos verdaderos no comentan esas cosas!”, contestó la directora del Miss Perú.

Magaly Medina se mostró agradecida con la empresaria porque se negó a comentar el tema.

