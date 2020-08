Magaly Medina quedó muy sorprendida al ver las imágenes que muestran a Michelle Soifer con una evidente pérdida de peso luego de haberse sometido a la operación de manga gástrica. La conductora se preocupó pues considera que la modelo no se ve sana.

En imágenes que presentó en su programa, Magaly Medina indicó que Michelle Soifer, al parecer, está perdiendo mucha masa muscular que la hace ver excesivamente delgada.

“Ha perdido tal cantidad de peso que hasta sus atractivos los ha perdido. Tenía buenas piernas, pero ahora esa pérdida de peso y masa muscular, es algo que el médico que la operó debería estar preocupado. Ahora es pura extensión y bubis. Tiene una tremenda cabezota y miren el cuerpito como se le ha adelgazado, sus piernas han perdido tonicidad, está perdiendo músculo”, indicó Magaly Medina.

Magaly Medina aterrada con el peso de Michelle Soifer - TROME

“Es cierto que ella tenía un peso que no le gustaba para la televisión, un sobrepeso que, seguramente, no la hacía sentir bien, pero ahora está tan flaquita que no se le ve saludable”, agregó la conductora.

Finalmente, Magaly Medina le recomendó a Michelle Soifer que acuda a su especialista para que la pueda asesorar y recuperar así su peso ideal pues considera que ‘no se ve sana'.

“Está perdiendo mucho peso pero no se le ve sana. Debe estar muy preocupada por esa pérdida de musculatura que está teniendo”, agregó Magaly Medina.

